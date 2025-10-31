الجمعة 31 أكتوبر 2025
حبس 9 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في القليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال في بنها بمحافظة القليوبية.

 

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقليوبية.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الماضي تلقى قسم شرطة أول بنها بالقليوبية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص – سيدة "مصابة بجروح متفرقة") طرف ثانٍ (6 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

