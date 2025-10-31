ضبط عنصر إجرامي بدمياط بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط.

وتبين أن المتهم قام بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات، بهدف إضفاء الصفة الشرعية عليها.

وقُدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها بنحو 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

