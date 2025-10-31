الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة بالغربية من أهل طليقها وتهديدها بالقتل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة القائمة على النشر بقيام أسرة طليقها بالتعدي عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابتها وتهديدها بالقتل بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها قامت على إثرها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف أهليتها بدائرة مركز شرطة سمنود، وتبادل أهليتهما التعدى على بعضهم بالسب والضرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

