الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة بالغربية من أهل طليقها وتهديدها بالقتل

حقيقة ادعاء سيدة
حقيقة ادعاء سيدة بتعدي طليقها وأسرته عليها وتهديدها بالقتل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة القائمة على النشر بقيام أسرة طليقها بالتعدي عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابتها وتهديدها بالقتل بالغربية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها قامت على إثرها بترك مسكن الزوجية والإقامة طرف أهليتها بدائرة مركز شرطة سمنود، وتبادل أهليتهما التعدى على بعضهم بالسب والضرب. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغربية سيدة تدعي بتعدي طليقها وأسرته عليها تهديدها بالقتل في الغربية مركز شرطة سمنود

مواد متعلقة

القبض على بلوجر شهيرة بشبرا الخيمة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

عرض بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بمصر الجديدة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية