ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عاد هالاند نجم مانشستر سيتي للتسجيل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بعد غيابه عن التهديف في الجولات الماضية.

ويحتل هالاند قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا ويليه إيجور تياجو لاعب برينتفورد برصيد 16 هدفًا.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 16 هدفًا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 10 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 9 أهداف

4- هوجو إيكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

5- إيلي جونيور كروبي بورنموث 7 أهداف

5- هاري ويلسون فولهام 7 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا

فولهام 2-1 تشيلسي

برينتفورد 3-0 سندرلاند

بورنموث 3-2 توتنهام

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

