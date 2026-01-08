الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد الجليل يقدم روشتة عبور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» يمتلكان القدرة على الحد من خطورة لاعبي منتخب كوت ديفوار، من خلال الضغط عليهم من الأمام وحرمانهم من بناء اللعب بشكل مريح.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن من الضروري أن يعتمد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على مهاجم صريح في مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن أسامة فيصل يُعد الأقرب للمشاركة، خاصة في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته مقارنة بـ مصطفى محمد.

وأوضح نجم الكرة المصرية أن منتخب مصر مطالب بامتصاص حماس لاعبي كوت ديفوار في الدقائق الأولى من المباراة، مع التركيز على تأمين وسط الملعب، من أجل فرض السيطرة التدريجية على مجريات اللقاء.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بتوقعه أن تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، مرجحًا كفة منتخب مصر في حسم التأهل في النهاية، بفضل خبراته وقدرته على التعامل مع المواجهات الكبرى.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب.

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا  يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبدالجليل إمام عاشور زيزو منتخب كوت ديفوار حسام حسن اسامة فيصل مصطفي محمد كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

شطة يكشف أضرار إقامة بطولة أمم أفريقيا كل 4 سنوات

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا (صور)

اتحاد الكرة يستعرض إنجازًا جديدًا لـ محمد صلاح في أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، لاعب الجزائر يعتذر عن تصرفه مع مشجع الكونغو
ads

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

في مباراة مجنونة، نيوكاسل يفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالدوري الإنجليزي

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سمير كمونة: ما تقلقوش.. مصر قادرة على عبور كوت ديفوار كما حدث في 98

محمد عبد الجليل يقدم روشتة عبور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية