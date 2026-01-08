محمد عبد الجليل يقدم روشتة عبور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» يمتلكان القدرة على الحد من خطورة لاعبي منتخب كوت ديفوار، من خلال الضغط عليهم من الأمام وحرمانهم من بناء اللعب بشكل مريح.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن من الضروري أن يعتمد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على مهاجم صريح في مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن أسامة فيصل يُعد الأقرب للمشاركة، خاصة في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته مقارنة بـ مصطفى محمد.

وأوضح نجم الكرة المصرية أن منتخب مصر مطالب بامتصاص حماس لاعبي كوت ديفوار في الدقائق الأولى من المباراة، مع التركيز على تأمين وسط الملعب، من أجل فرض السيطرة التدريجية على مجريات اللقاء.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بتوقعه أن تمتد المباراة إلى ركلات الترجيح، مرجحًا كفة منتخب مصر في حسم التأهل في النهاية، بفضل خبراته وقدرته على التعامل مع المواجهات الكبرى.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

