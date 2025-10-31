تحويلات مرورية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية إلى طرق بديلة، في إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت 1 نوفمبر، وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي:

شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

الطريق الدائرى: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

محور كورنيش النيل: القادم من كوبرى 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر.

المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

طريق الإسكندرية الصحراوى: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابى يسلك مطلع الدائرى تجاه القوس الغربى.

كما ستتواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة.



