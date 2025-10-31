الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

تحويلات مرورية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

 أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية إلى طرق بديلة، في إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت 1 نوفمبر، وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي:

شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى 15 مايو يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

الطريق الدائرى: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

محور كورنيش النيل: القادم من كوبرى 15 مايو حتى ميدان أثر النبي يسلك محور تحيا مصر.

المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

طريق الإسكندرية الصحراوى: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابى يسلك مطلع الدائرى تجاه القوس الغربى.

كما ستتواجد الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة.
 

