مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

لقي إيليا نعيم، راعي كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة وزوجته أنس صليب مصرعهما، وأصيبت ابنتهما شنودين، التي تبلغ من العمر 35 عامًا واثنين آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق"قنا_سفاجا" بنطاق محافظة سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق "قنا_سفاجا"، وعلى الفور تم الدفع بسيارة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

