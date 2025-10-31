الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بين طلاب مدرسة في مصر القديمة

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من إحدى السيدات ونجلتها، تحملان جنسية إحدى الدول، أفادا بتضررهما من تعرض أربعة طلاب – من أحفاد الأولى ويحملون نفس الجنسية – للسب والضرب على يد طالبين آخرين عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك بسبب خلافات إثر اللهو خارج المدرسة، ولم تُسجل أي إصابات.

مشاجرة بين طلاب مدرسة فى مصر القديمة 

وبإجراء التحريات والفحص، تم تحديد وضبط الطالبين المتهمين والمقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

القبض على سائق لتحميله طلابا بصندوق السيارة وتعريض حياتهم للخطر بالإسكندرية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للتحقيق والعرض على النيابة المختصة.

