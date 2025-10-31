ضبط 17 رجلًا وسيدة لاستغلالهم أطفالًا في التسول بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 متهمًا (9 رجال و8 سيدات) من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

رصدت المتابعة الأمنية قيام عدد من الأشخاص باستغلال الأطفال الأحداث في استجداء المارة وبيع السلع في الشوارع، حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 3 أطفال من المعرضين للخطر أثناء ممارستهم نشاط التسول.

وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

