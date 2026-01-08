الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو
الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

كما كشفت الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية خلال الساعات المتأخرة من الليل وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما أشارت إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء حيث من المتوقع أن تبدأ فى الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

