ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

كشف مسؤولو اتحاد التنس، كواليس مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي المقامة في كينيا بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري، إن مشاركة اللاعبة المصرية في بطولة نيروبي جاءت بناء على دعوة قدمها الاتحاد الدولي لنظيره الكيني، وأن هاجر تمثل نفسها ولا علاقة لها بمنتخب مصر.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد المصري لا يمتلك أي معلومات عن اللاعبة ولم يسبق لها اللعب لأي من المنتخبات المصرية، وأنها مقيمة في كينيا وتتواصل بشكل مستمر مع الاتحاد الكيني للعبة.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد نشرت تقريرًا تحت عنوان: "كيف استطاعت أسوأ لاعبة تنس على الإطلاق المشاركة في بطولة احترافية بقيمة 22 ألف جنيه إسترليني؟"، إن هناك لغزًا يحيط بالاعبة هاجر عبد القادر صاحبة 21 عامًا، ويبدو أنها لم تلعب من قبل، حيث لم تفز سوى بـ3 نقاط مع 20 خطأ مزدوجًا.

وانتشر مقطع فيديو للاعبة هاجر عبد القادر، نطاق واسع بعد أدائها الغريب الذي لم تفز فيه سوى بثلاث نقاط، وتعرضت للسخرية على نطاق واسع ووُصفت بأنها واحدة من أسوأ اللاعبات على مر التاريخ.



خسارة كارثية

وصمدت هاجر عبد القادر 37 دقيقة فقط أمام الألمانية لورينا شيدل، حيث خسرت بنتيجة 6-0، 6-0، مكتفية بثلاث نقاط فقط في مباراتها بالدور الأول من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35.

وجاءت هذه النقاط نتيجة خطأين مزدوجين من منافستها وخطأ غير مقصود، حيث بدت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 21 عامًا في حالة غير طبيعية على أرضية الملعب الترابية في كينيا.

ارتدت عبد القادر قميصًا أسود وسروالًا ضيقًا - على عكس الزي الأكثر تقليدية لمنافستها - وفي ظل رطوبة عالية ودرجات حرارة تجاوزت 20 درجة مئوية، أرسلت إرسالات عالية في الهواء، لكنها غالبًا ما أخطأت هدفها.

