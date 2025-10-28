الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فى فعاليات ملتقى الصحة العالمي الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من ٢٧ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وبحضور الدكتور كرم جودة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد رافقهم بزيارة المعرض الدكتور أحمد سعيد الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بالسعودية.

أزمة في بنها، إغلاق المعابر المخالفة وتعطل السلالم المتحركة والأهالي يضطرون لعبور السكك الحديدية

ساهموا في اكتشاف تمساح عمره 80 مليون عام، جامعة بنها تهنئ باحثيها

جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية
وأكد الجيزاوي أن ملتقى الصحة العالمي يُعد منصة رائدة للابتكار في مجال الرعاية والخدمات الصحية الرقمية، حيث يجمع بين قادة القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم لقيادة النقاشات والعمل المشترك حول مستقبل الرعاية الصحية في ظل تحديات الثورات الصناعية والتحول الرقمي وتوسيع نطاق ابتكارات الصحة الرقمية، ويعكس الملتقى الأولويات المتجددة لأنظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن الملتقى يضم معارض ومؤتمرات وجلسات علمية تجمع قادة القطاع الصحي والخبراء والمبتكرين. 
من شملت زيارة الوفد خلال مشاركته بالملتقى العديد من معارض الشركات المتخصصة والتي عرضت أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، بينما تتناول مؤتمرات الملتقى  التعليم الطبي المستمر والذي يغطي مجالات متنوعة مثل الطب الرقمي، إدارة الجودة، وانظمة إدارة المستشفيات.
وقد قام الوفد المشارك بزيارة جناح شركة هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات وهي شركة مصرية رائدة ومتخصصة في مجال الحلول التكنولوجية الرقمية في المجالات الصحية ومجال المعلوماتية الطبية.
من جانبه قال المهندس مصطفى الشافعى رئيس مجلس ادارة الشركة الى ان شركة هيلث انسايتس هى مؤسسة تصميم برمجيات متخصصة فى توريد وتشغيل المستشفيات حيث تمتلك خبرة وبرامج عن النظام الطبي لإدارة وتشغيل المستشفيات وهى رائدة دولية فى هذا المجال تستخدم أحدث نظم البحث والتطوير فى مجال تصميم البرمجيات الطبية والتعامل الإلكتروني والصحة الرقمية ومدعومة بشركات مع مستشفيات تعليمية تعمل على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع وأعرب الشافعى عن سعادته بتعزيز التعاون والتبادل العلمي والبحثي ودعم مشاريع التخرج للطلاب بجامعة بنها مما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

ساهموا في اكتشاف تمساح عمره 80 مليون عام، جامعة بنها تهنئ باحثيها

درجات الحرارة اليوم الأحد، العظمى والصغرى تتساوى في بنها

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة