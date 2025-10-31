الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في التجمع

حريق شقة بالتجمع
حريق شقة بالتجمع الثالث

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الثالث، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة بالتجمع

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالتجمع شقة بالتجمع التجمع الثالث الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية منطقة التجمع الثالث

مواد متعلقة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

مشاجرة بين 11 طالبا بمدرسة خاصة بسبب فتاة فى التجمع الخامس

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

آخر استعدادات المحاور والطرق والدائري لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية