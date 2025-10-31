القبض على «تيك توكر» نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصات وإيحاءات خادشة للحياء العام.

تفاصيل الضبط

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاط المتهمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل، حيث اعتادت نشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد خادشة بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية عبر زيادة نسب المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمعرفة مباحث الآداب، وتبين أن لها معلومات جنائية، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع لتحقيق عائد مادي من التفاعل الإلكتروني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

