الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على «تيك توكر» نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الإسكندرية

القبض على «تيك توكر»
القبض على «تيك توكر» لنشرها فيديوهات خادشة للحياء في الإسكند

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصات وإيحاءات خادشة للحياء العام.

تفاصيل الضبط

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاط المتهمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل، حيث اعتادت نشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد خادشة بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية عبر زيادة نسب المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمعرفة مباحث الآداب، وتبين أن لها معلومات جنائية، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع لتحقيق عائد مادي من التفاعل الإلكتروني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيك توك صانعة محتوى فيديوهات خادشة الاسكندرية مباحث الآداب ثان المنتزة وزارة الداخلية ضبط المتهمين

مواد متعلقة

تحرير 886 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأمن ينقذ قطة محتجزة أعلى واجهة محل بالإسكندرية

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، تعرف على حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية ضرب سائق سيارة لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

القبض على عامل خردة وزوجته بتهمة التعدي على شخص بسلاح أبيض بالشرقية

ضبط طرفي مشاجرة بسبب سقوط مواد بناء على مطعم في دمياط

القبض على قائد سيارة نصف نقل بتهمة السير برعونة في القليوبية

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في القليوبية

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية