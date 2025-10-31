ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية.

دجال العطارين

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة للعلاج بالطاقة والروحانيات، لجذب الضحايا وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي، وتصويره مقاطع فيديو لبثها عبر الإنترنت بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والشعوذة التي تستغل حاجة المواطنين للعلاج.

