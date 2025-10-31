الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على دجال العطارين ادعى قدرته على العلاج الروحانى

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية. 

 

 وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خاصة للعلاج بالطاقة والروحانيات، لجذب الضحايا وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. 

وبمواجهته، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي، وتصويره مقاطع فيديو لبثها عبر الإنترنت بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والشعوذة التي تستغل حاجة المواطنين للعلاج. 

وزارة الداخلية الاسكندرية ديرب نجم العطارين النصب والاحتيال العلاج الروحانى الدجل والشعوذة جرائم الانترنت الامن العام حماية الاداب ضبط المتهم

