القبض على سائق لتحميله طلابا بصندوق السيارة وتعريض حياتهم للخطر بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة "نقل" لتحميل عدد من طلاب المدارس بالصندوق الخلفى للسيارة مما يعرض حياتهم للخطر بالإسكندرية.

فيديو تحميل طلاب بالصندوق الخلفى لسيارة بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتحميل عدد من طلاب المدارس بالصندوق الخلفي للسيارة ما يعرض حياتهم للخطر بالإسكندرية.



و بالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).

و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقها.

