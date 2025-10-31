الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

النيابة تأمر باستخراج جثمان سيدة توفيت أثناء ولادة قيصرية بالمنيا لعرضها على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة في محافظة المنيا باستخراج جثمان سيدة تُوفيت خلال عملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة بمركز مغاغة شمال المحافظة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من أسرة المتوفاة يتهم الطبيبة المشرفة على العملية بالتقصير والإهمال الطبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة سيدة داخل عيادة خاصة أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية، في ظروف مفاجئة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، الذين اتهموا الطبيبة بإعطاء المريضة حقنة تخدير دون وجود طبيب متخصص في التخدير.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة سيدة داخل عيادة خاصة أثناء الولادة بمركز مغاغة.

وفاة سيدة داخل عيادة خاصة أثناء الولادة بمركز مغاغة

 وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت استخراج الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

