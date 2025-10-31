الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

أُصيب 6 أشخاص، إثر مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، مساء اليوم.

استدعاء مالك عقار نشب بداخله حريق في القليوبية

حبس 9 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في القليوبية

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية 


وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة في وسط البلد بجوار مسجد دياب بقرية أجهور الكبرى.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة وفضّها، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضحت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت على خلفية خلافات بين بعض الأهالي، وتطورت لتبادل التعدي بالأيدي والأدوات، ما أسفر عن وقوع الإصابات الستة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط مكان الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات، وبدأت وحدة مباحث طوخ في الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الأطراف المتورطة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهمين المشاركين في المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

