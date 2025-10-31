الجمعة 31 أكتوبر 2025
المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

انتقل فريق من رجال المباحث الى مستشفى الفيوم العام لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص،  بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة، فأدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق، وتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

