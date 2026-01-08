الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم الخميس عددًا من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس مصر والدوري الإيطالي والدوريات العربية.


مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

حرس الحدود ضد سموحة - 2:30 مساء - قناة On sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد ليفربول - 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا - 8 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 1


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي

كريمونيسي ضد كالياري - 7:30 مساء  
ميلان ضد جنوي - 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد - 9 مساء - تطبيق ثمانية 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

بترول أسيوط ضد طنطا - 2:30 مساء
المنصورة ضد أبوقير للأسمدة  - 2:30 مساء
راية ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساء
الترسانة ضد السكة الحديد - 2:30 مساء
لافيينا ضد مسار - 2:30 مساء
المصرية للاتصالات ضد القناة - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الهلال ضد الحزم - 4:55 مساء  - قناة ثمانية 
النصر ضد القادسية - 7:30 مساء - قناة ثمانية 
النجمة ضد الاتفاق - 7:30 مساء - قناة ثمانية 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

دبا ضد خورفكان - 3 مساء 
الجزيرة ضد عجمان - 3 مساء 
الظفرة ضد العين - 5:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشحانية ضد الدحيل - 4:30 مساء 
نادي قطر ضد السد القطري - 6:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم كأس السوبر الإسباني كأس السوبر الفرنسي كأس مصر الدوري الإيطالي دوري المحترفين أرسنال ضد ليفربول

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني (فيديو)

موعد مباراة آرسنال وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ads

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الجليل يقدم روشتة عبور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

سمير كمونة: ما تقلقوش.. مصر قادرة على عبور كوت ديفوار كما حدث في 98

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية