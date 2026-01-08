السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم الخميس عددًا من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس مصر والدوري الإيطالي والدوريات العربية.



مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

حرس الحدود ضد سموحة - 2:30 مساء - قناة On sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد ليفربول - 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا - 8 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 1



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي

كريمونيسي ضد كالياري - 7:30 مساء

ميلان ضد جنوي - 9:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد - 9 مساء - تطبيق ثمانية

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

بترول أسيوط ضد طنطا - 2:30 مساء

المنصورة ضد أبوقير للأسمدة - 2:30 مساء

راية ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساء

الترسانة ضد السكة الحديد - 2:30 مساء

لافيينا ضد مسار - 2:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد القناة - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الهلال ضد الحزم - 4:55 مساء - قناة ثمانية

النصر ضد القادسية - 7:30 مساء - قناة ثمانية

النجمة ضد الاتفاق - 7:30 مساء - قناة ثمانية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

دبا ضد خورفكان - 3 مساء

الجزيرة ضد عجمان - 3 مساء

الظفرة ضد العين - 5:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشحانية ضد الدحيل - 4:30 مساء

نادي قطر ضد السد القطري - 6:30 مساء

