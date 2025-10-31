الجمعة 31 أكتوبر 2025
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطها المخالف للقانون.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر هذه المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للتحقيق والعرض على النيابة المختصة.

