حوادث

"أمن القاهرة" ينقذ شخصا محتجزا داخل مصعد بأحد العقارات السكنية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ شخص بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بسلام دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

وانتقلت القوات على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تم فتح باب المصعد وإخراج المحتجز بسلام دون وقوع أية إصابات.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحُسن تعاملها مع البلاغ، مؤكدين أن التحرك الفوري ساهم في إنهاء الموقف خلال وقت وجيز.

الجريدة الرسمية