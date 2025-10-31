"أمن القاهرة" ينقذ شخصا محتجزا داخل مصعد بأحد العقارات السكنية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ شخص بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بسلام دون وقوع أي إصابات.

أمن القاهرة تنقذ شخص احتجز داخل مصعد



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

“أمن القاهرة” تنقذ شخصا احتجز داخل مصعد

“أمن القاهرة” تنقذ شخصا احتجز داخل مصعد



وانتقلت القوات على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تم فتح باب المصعد وإخراج المحتجز بسلام دون وقوع أية إصابات.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وحُسن تعاملها مع البلاغ، مؤكدين أن التحرك الفوري ساهم في إنهاء الموقف خلال وقت وجيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.