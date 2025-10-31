الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو يظهر أعمال بلطجة بدمياط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو يظهر أعمال بلطجة بدمياط

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر أعمال بلطجة بمحافظة دمياط.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة بدمياط.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الزرقا بدمياط، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين سائقين وعاطل جميعهم مقيمين بدائرة المركز بسبب خلافات حول الجيرة، حيث قام العاطل بإتلاف ماسورة مياه بمنزل أحد المواطنين مستخدمًا عصا خشبية كانت بحوزته.

وتم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أعمال بلطجة وزارة الداخلية مركز شرطة الزرقا محافظة دمياط كشف ملابسات خلافات حول الجيرة

مواد متعلقة

ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود "تروسيكل" عكس الاتجاه بمدينة 6 أكتوبر

القبض على «تيك توكر» نشرت فيديوهات خادشة للحياء في الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بدمياط بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملات

ضبط 17 رجلًا وسيدة لاستغلالهم أطفالًا في التسول بالقليوبية

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بالشرقية

القبض على "حرامي الشاشة" في أكتوبر بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل

تحرير 886 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

أكسيوس: إسرائيل تخطر حماس بإخلاء مواقعها خلف الخط الأصفر

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

المزيد
الجريدة الرسمية