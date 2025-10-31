أمن القاهرة ينقذ مسنًّا داخل شقته بالتجمع الخامس (صور)

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة أحد المواطنين لتمكينه من دخول مسكن عمه المسن بـ منطقة التجمع الخامس، بعد انقطاع الاتصال به لفترة، حيث تم الانتقال الفوري إلى محل البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة.

أمن القاهرة ينقذ مسنا من داخل شقته بالتجمع الخامس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين يستغيث لمساعدته في دخول مسكن عمه "المسن"، بعد أن فشل في التواصل معه هاتفيًا لفترة طويلة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

أمن القاهرة يستجيب لإنقاذ مسن من داخل شقته بالتجمع الخامس

أمن القاهرة يستجيب لإنقاذ مسن من داخل شقته بالتجمع الخامس

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من دخول الشقة، حيث عثر على المسن داخل غرفة نومه غير قادر على الحركة نتيجة تعرضه لوعكة صحية، وتم تقديم المساعدة اللازمة له.

وأعربت أسرة المسن عن تقديرها وشكرها للاستجابة الفورية وسرعة تعامل رجال الشرطة مع البلاغ، مؤكدين أن سرعة التحرك أنقذت حياة عمهم في الوقت المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.