أمن القاهرة ينقذ مسنًّا داخل شقته بالتجمع الخامس (صور)

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة أحد المواطنين لتمكينه من دخول مسكن عمه المسن بـ منطقة التجمع الخامس، بعد انقطاع الاتصال به لفترة، حيث تم الانتقال الفوري إلى محل البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين يستغيث لمساعدته في دخول مسكن عمه "المسن"، بعد أن فشل في التواصل معه هاتفيًا لفترة طويلة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من دخول الشقة، حيث عثر على المسن داخل غرفة نومه غير قادر على الحركة نتيجة تعرضه لوعكة صحية، وتم تقديم المساعدة اللازمة له.

وأعربت أسرة المسن عن تقديرها وشكرها للاستجابة الفورية وسرعة تعامل رجال الشرطة مع البلاغ، مؤكدين أن سرعة التحرك أنقذت حياة عمهم في الوقت المناسب.

