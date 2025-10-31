حاول إنقاذ شخص، مصرع شاب غرقا في نهر النيل بقنا

لقي شاب مصرعه غرقًا، خلال محاولة إنقاذه شخص شاهده يغرق داخل مياه نهر النيل، في منطقة الساحل، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب غرقًا داخل مياه نهر النيل في منطقة الساحل.

وبعد الفحص تبين مصرع إسماعيل أحمد إسماعيل، 17 عامًا، من مركز ملوي محافظة المنيا، قفز في المياه لإنقاذ شخص تعرض لحالة غرق فلقي مصرعه غرقًا بدلًا منه في نهر النيل منطقة الساحل مركز نجع حمادي.

تم انتشال جثمانه وإيداعه داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.