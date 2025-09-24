أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب والدولار وارتفاع البيض والطماطم.. البورصة تربح 37 مليار جنيه.. وتحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى شهري تاريخيا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناحي مصر الجديدة للإسكان والإسكندرية للاستثمارات بسيتي سكيب

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، جناحي شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية – التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير – وذلك خلال فعاليات معرض "سيتي سكيب مصر 2025"، في نسخته الـ 14، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشاد الوزير بما تضمنه جناحا الشركتين من مشروعات كبرى ومتنوعة، بما يعكس التطور المستمر والقدرة التنافسية المتنامية للشركات التابعة للوزارة في السوق العقارية المصرية. كما أثنى على الجهود المبذولة في التصميمات والتنفيذ وأسلوب العرض، بما يعكس صورة حضارية لمشروعات قطاع الأعمال العام العقارية.

صندوق التقاعد الدنماركي يلغي استثمارات في إسرائيل بسبب حرب غزة

أعلن صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنسيون»، اليوم الأربعاء، أنه سيستبعد أصول الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب في غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، عقب عمليات سحب الاستثمارات التي قام بها صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

ووفقا لرويترز، أوضح صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

وزير الاتصالات يشارك في فعاليات المنتدى العالمي لأشباه الموصلات بالولايات المتحدة

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، والمنعقد فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد أحد أبرز فعاليات التحالف على مستوى العالم، حيث يضم نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء لمناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات عالميًا.

تعزيز التواجد في المحافل الدولية

تأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى هذا المنتدى فى ضوء حرص مصر على تعزيز تواجدها فى المحافل الدولية المعنية بصناعة أشباه الموصلات، لاسيما بعد استضافتها النسختين الأولى والثانية من قمة التحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتى أدارتها جودى شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، بمشاركة عدد من الخبراء، وعدد من قيادات الشركات العاملة فى صناعة أشباه الموصلات حيث تناولت الجلسة النمو الذى تشهده صناعة أشباه الموصلات عالميا، والرؤى المستقبلية حول هذه الصناعة.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات هو تحالف صناعى رائد يجمع أكثر من 300 مؤسسة صناعية من جميع أنحاء العالم، ويساهم أعضاء التحالف بأكثر من 80% من سوق أشباه الموصلات.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، تراجعا ملحوظا بقيمة 25 جنيها للجرام بالأسواق، مساء اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5060 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4340 جنيهًا.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع استمرار تراجع المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير قطاعيّ أظهر انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف من شح المعروض في السوق وسط استمرار تعقيدات الإمدادات من كردستان وفنزويلا وروسيا.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بـ97 سنتًا أو 1,4% إلى 68,60 دولار للبرميل عند الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ99 سنتًا أو 1,6% إلى 64,40 دولار.

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 82.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

شعبة الذهب: زيادة جديدة في أسعار المعدن الأصفر قريبا



أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، موضحا أن ما حدث اليوم أو ما يقال عنه انخفاض فى أسعار الذهب ليس حقيقي ولكنها عملية تصحيح.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": " لو سعر الذهب 100 دولار وانخفض 20 دولار فهذا يطلق عليه تصحيح ولكن الانخفاض يكون 100 دولار فى سعر الأوقية".

وأضاف: "95% من أسباب ارتفاع أسعار الذهب فى مصر نتيجة ارتفاع السعر العالمي، وليس بسبب زيادة الطلب المحلي على شراء الذهب"، مؤكدا: "ننصح المواطنين بعدم بيع الذهب فى الفترة الحالية، إلا فى حالة واحدة وهى حالة الاحتياج المادي، ومن الأفضل هو الاحتفاظ بالذهب".

وعن توقعاته عن اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مع نهاية العام، وسيصل سعره الجرام لأسعار قياسية، خاصة وأن البنوك المركزية هى السبب فى ارتفاع اسعار الذهب، والصين على راس هذه البنوك لأنها بدأت فى الخروج من الأسهم والعقارات فى أمريكا وبدأت تشتري الذهب كبديل عن هذه الأسهم والعقارات.

مؤشرها قفز 5.1%، البورصة السعودية تحلق بأكبر مكاسب يومية منذ 2020

قفز مؤشر السوق السعودي، اليوم الأربعاء، بأكبر وتيرة منذ مارس 2020، بدعم من التفاؤل بشأن تخفيف قيود ملكية الأجانب في السوق السعودية، بينما غلب الهبوط على أداء باقي أسواق الخليج.

وتستعد السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة، في تحول جذري يهدف إلى إنعاش البورصة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، وفق وكالة «بلومبرج».

ارتفاع مؤشر السوق السعودي

وارتفع المؤشر السعودي 5.1% عند مستوى 11426 نقطة، مسجلا أكبر وتيرة صعود يومية منذ شهر مارس من العام 2020 بقيادة أسهم البنوك خاصة سهم «الراجحي» الذي قفز 10%، فيما ارتفع سهم «أرامكو» بنحو 0.4%.

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم، اليوم الأربعاء؛ الارتفاع في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، لتتواصل موجة الارتفاعات في سعر الطماطم التي بدأت مع نهاية الشهر الماضي.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

2.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، ارتفعت أسعار الطماطم نحو 50 قرشًا في الكيلو، أي بنسبة 2.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17.6 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

تعاون بين البنك الزراعي والوكالة الألمانية لتعزيز نظم الحوكمة

في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي المصري، على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام، وتطبيق معايير الاستدامة في كافة منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية، وقع البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة IPC للاستشارات.

وذلك بغرض إرساء أسس التمويل المستدام، حيث تقوم على تطوير وتفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودمجها في إجراءات الإئتمان والأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة استثمارات البنك، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وأفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

ووفقًا لبروتوكول التعاون، تعمل الوكالة الألمانية على تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة، تناسب احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بانخفاض أسعار 5 أنواع من الكتاكيت، مقابل استقرار باقي الأنواع، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 و18.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.

بنك أوف أمريكا: تخارج المستثمرين من الأسهم الكبرى بعد قرار خفض الفائدة

قالت وحدة الأوراق المالية في «بنك أوف أمريكا» إن العملاء سحبوا استثماراتهم من الأسهم الكبرى الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، واتجهوا نحو أسهم الشركات الصغيرة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

أكبر موجة خروج من الأسهم الكبرى

وأوضحت أن هذه التحركات مثلت أكبر موجة خروج من الأسهم الكبرى في أمريكا منذ أكثر من عامين، في حين شهدت الأسهم الصغيرة عمليات شراء في ثلاث من الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب إرم بزنس.

بصورة إجمالية، كان العملاء بائعين صافيين للأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، مع تسجيل خروج 5,2 مليار دولار من الأسهم الفردية، وهو أكبر نزوح أسبوعي منذ أكتوبر 2024، في حين تدفّق 1,4 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

وأشارت البيانات إلى أن صناديق التحوط والمستثمرين المؤسساتيين والعملاء الأفراد جميعهم كانوا بائعين صافيين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. اللافت أن العملاء الأفراد واصلوا البيع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن كانوا من المشترين المستمرين لمعظم فترات العام.



ذكر «بنك أوف أمريكا» أن العملاء تخلوا عن أسهم في ثمانية من أصل 11 قطاعا، بقيادة التكنولوجيا التي سجلت ثاني أسبوع متتال من التدفقات الخارجة، وقطاع خدمات الاتصالات الذي شهد أول خروج في ستة أسابيع.

صناديق الاستثمار العقاري

في المقابل، برز قطاعا العقارات والسلع الأساسية مع تدفقات داخلة للأسبوع الرابع والثالث على التوالي على الترتيب، ويواصل فريق الاستراتيجيات في البنك توصيته بزيادة الوزن النسبي لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) نظرًا لجاذبية العوائد في بيئة تتجه نحو خفض الفائدة.

البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 35949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 44188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 16160 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3902 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

المشاط: نهتم بالشراكة مع اليابان لتطوير وسائل النقل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الجانب الياباني تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، وتعزيزا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.

وأضافت المشاط بعد توقيع الاتفاقية، أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك على هامش توقيع مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، بينما وقع اتفاق تمويل الشريحة الرابعة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظا، يقدر بجنيهين، شمل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر وحتى البلدي، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 143 جنيها و146 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 152 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 155 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها.

جمعية شباب الأعمال: نشارك في صياغة السردية الوطنية برؤى اقتصادية وتنموية



أعلن محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال- EJB، عن مشاركة الجمعية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بطرح مبادرات وتقديم أوراق سياسات للحكومة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، تعكس رغبة شباب الأعمال للمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار دورها للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة السياسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والتنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عرض استراتيجية الجمعية للعامين القادمين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء ونواب اللجان وعدد كبير من الأعضاء، بالتزامن مع إعلان الجمعية فتح باب الترشح لرئاسة اللجان القطاعية المختلفة.

فرص التبادل التجاري والاستثماري

وكشف رئيس مجلس الإدارة، أن المجلس يسعى لنقل تجربة جمعية شباب الأعمال خارج مصر من خلال تدشين أفرع خارجية للجمعية، بهدف ربط المصريين بالخارج بأنشطة وبرامج الجمعية للتنمية الاقتصادية وبفرص التبادل التجاري والاستثماري.

المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي

وقال "أبو باشا": “لشباب الأعمال دور محوري في الاقتصاد وفي التنمية، حيث نمثل أكبر شريحة في المجتمع، وبالتالي نتأثر بكل السياسات الاقتصادية ولهذا يتعاظم دورنا كقطاع خاص ومنظمات أعمال، من واقع مسئولية وطنية في المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي”.

مصر واليابان توقعان اتفاق إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى



وقعت مصر واليابان الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).



مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، بينما وقع اتفاق تمويل الشريحة الرابعة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع من مترو الأنفاق من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية)، والخط الرابع سيتم ربطه بالخط الأول بمحطة الملك الصالح والخط الثاني بمحطة الجيزة، ويهدف إلى توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق الهرم، فيصل، العمرانية والجيزة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان، وذلك من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).

بنسبة 26.3%، تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى شهري تاريخيا خلال يوليو 2025

كشف البنك المركزي المصري، عن قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي، مع الزيادات المستمرة في معدلات الحوالات خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/ يوليو 2025) ارتفاعا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/يوليو 2025) ارتفاعًا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف المركزي، في بيان له، أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).



تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)



تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بنحو 4 قروش وفقا لأخر تحديث للأسعار بالبنوك.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.09 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.13 جنيها للشراء.

-48.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.13 جنيها للشراء.

-48.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.13 جنيها للشراء.

-48.23 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.13 جنيها للشراء.

-48.23 جنيها للبيع.

