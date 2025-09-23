محمد السيسي رئيسًا تنفيذيًا للشئون الإدارية والهندسية بالبنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري عن انضمام الأستاذ محمد السيسي، لتولى مهام الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي في إطار الاستراتيجية الشاملة للتطوير التي ينتهجها البنك.

ويتمتع محمد السيسي بشخصية قيادية، ومسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، مدعومًا بخبرات كبيرة في قطاعات المشروعات تتجاوز 20 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية، آخرها رئيسا للمشروعات بالبنك التجاري الدولي CIB، سبقها عمله في المجموعة الاستشارية – شاكر.

ومن جانب آخر وقع البنك الزراعي المصري، ومنظومة "أمان" التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح للبنك الاستفادة من منافذ أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في صرف كوبونات السلع الغذائية الأساسية، التي يمنحها البنك للأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات والمواسم، وذلك ضمن جهود البنك ودوره الوطني لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تنفيذًا لاستراتيجة البنك للمسئولية المجتمعية.

وقع البروتوكول: شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، بحضور اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية للمشروعات والتنمية، ومسئولي البنك الزراعي المصري.

إصدار كوبونات مؤمنة لصالح البنك الزراعي

ووفقًا للبروتوكول، تقوم منظومة أمان بإصدار كوبونات مؤمنة لصالح البنك الزراعي المصري، تحمل شعاري البنك و"أمان"، يقوم البنك بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في المواسم والمناسبات والأعياد، على أن يقوم حاملي تلك الكوبونات من المستحقين باستبدالها من منافذ أمان، واستخدمها في شراء السلع الغذائية والمواد التموينية، وفقًا للقيمة المالية للكوبون، فيما تقوم منظومة أمان من خلال منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تزيد عن 1150 منفذ، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، طبقًا لبرامج وزارة الداخلية، ومساهمتها في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.