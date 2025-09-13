بنك أوف أمريكا: الأسواق الناشئة ستشهد تدفقات كبيرة مطلع 2026

قال بنك أوف أمريكا إنه يرجح أن تستقطب الأسواق الناشئة تدفقات استثمارية أكبر مطلع العام المقبل، مع تزايد المؤشرات على مرونة هذه الاقتصادات، مما يدفع نحو مزيدا من الابتعاد عن الأصول الأمريكية.

تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد

جاء ذلك في تصريحات لديفيد هاونر، رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة العالمية بالبنك، والذي أكد على أن الناس سيصبحون أكثر تفاؤلًا في بداية العام المقبل عندما يتأكدون من أن تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد سيكون محدودا.

وأضاف: "حتى التدفقات الصغيرة الخارجة من الولايات المتحدة يمكن أن تحمل أثرا كبيرا".

وأوضح هاونر، الذي أبقى على رؤيته المتفائلة للأسواق الناشئة منذ الربع الأول، أن هذه الفئة من الأصول ستستفيد من ضعف الدولار، ومن إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا من قبل البنوك المركزية المحلية، إضافة إلى الانكشاف المنخفض تاريخيًا من جانب الصناديق العالمية.

من جانبهم، أشار محللون في "مورجان ستانلي" إلى أن مشتريات الأجانب من أصول الأسواق الناشئة بقيت محدودة حتى الآن، لكنهم يتوقعون أن تسهم التدفقات الجديدة في تنشيط القطاع خلال الأشهر الأخيرة من العام.

أبرز المستفيدين من التدفقات

تعزز هذه التعليقات موجة التفاؤل حيال الأسواق الناشئة، إذ يراهن المستثمرون على تفوق فئة الأصول هذه على نظيراتها في الأسواق المتقدمة، مع شروع الصناديق العالمية التي ظلت على الهامش في زيادة استثماراتها داخل الأسواق النامية.

ومنحت ديون الأسواق الناشئة المستثمرين عائدا يقارب 9% هذا العام، وفق مؤشر "بلومبرج"، مقارنة بعائد بلغ 7.5% على ديون الأسواق المتقدمة خلال الفترة ذاتها.

وأفاد هاونر أن البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتركيا وبولندا ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من التدفقات الواردة الأجنبية، منوها إلى أن السندات الآسيوية المقومة بالعملات المحلية ستستقطب على الأرجح سيولة أقل، إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل وتفضيل العملات الأضعف في الاقتصادات المعتمدة على التصدير يحدان من فرص تحقيق مكاسب.

ضغوط على الدولار الأمريكي

ويتأثر أداء الدولار الأمريكي بتوقعات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب القلق حيال السياسات الجمركية والمالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهبط مؤشر "بلومبرج للدولار الفوري" بأكثر من 8% هذا العام، ليقترب من تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ 2017.

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن رهانات صناديق التحوط والمستثمرين المضاربين الآخرين ضد العملة الاحتياطية العالمية بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، مع اتخاذهم مراكز سلبية ضد الدولار منذ أوائل أبريل.

وأوضح هاونر أن "الدولار كان دومًا في مسار صعودي، والأسواق الأميركية كانت تحقق أداءً متفوقًا للغاية، لذلك لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالأسواق الناشئة، أما الآن فقد بات هناك مجال للتنويع، وما زلنا في المراحل الأولى من هذه العملية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.