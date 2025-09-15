انخفاض بورصة السعودية للجلسة الرابعة مع استمرار الضغوط البيعية

الإثنين 15 سبتمبر 2025
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار الضغوط البيعية وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة وترقب لقرار خفض الفائدة.

خسر المؤشر "تاسي" الرئيسي 0.23% مسجلا 10410 نقاط في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، متأثرا بهبوط سهم "مصرف الراجحي" صاحب الوزن الكبير على المؤشر، بعدما خفض البنك توزيعاته النقدية عن النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمستواها عن النصف الثاني من العام الماضي، كما تراجعت أسهم "سابك" و"البنك الأهلي" و"اتحاد اتصالات" (موبايلي) في حين ارتفعت أسهم "أرامكو" و"أكوا باور" و"معادن".

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بواقع 25 نقطة أساس على الأقل، لكن المستثمرين حول العالم سينتظرون بترقب أكبر تصريحات رئيسه جيروم باول حول آفاق الاقتصاد ومسار السياسة النقدية.

بورصة السعودية تهبط للجلسة السابعة مع استمرار غياب المحفزات

ارتفاع المؤشرات الخليجية والبورصة السعودية قرب أدنى مستوى في عامين

ارتداد سهم "الماجدية" 

بعد خسارة نحو 17% من قيمته خلال ثلاث جلسات تداول منذ إدراجه، ارتفع سهم "الماجدية" العقارية أكثر من 3% في التعاملات الصباحية مسجلا 12.06 ريال.

