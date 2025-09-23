الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: عزمنا على زيادة حجم التبادل التجاري مع رواندا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رواندا: أكدنا خلال اللقاء.. عزمنا على الارتقاء بمستوى الشراكة بين بلدينا.. التى تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضى.. والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى.. وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.. بما يسهم فى ترسيخ التعاون الاقتصادى بين مصر ورواندا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر ورواندا، أعقبها عقد لقاء مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لاستعراض نتائج المباحثات بين الجانبين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قصر الاتحادية

الأكثر قراءة

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تصويبة صاروخية، جراديشار يتقدم لـ الأهلي بهدف مبكر في شباك حرس الحدود

الصحة: فتح تحقيق عاجل في تعطل جهاز C-Arm بمستشفى كفر الشيخ العام

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads