مترو الأنفاق يستعد لانطلاق العام الدراسى بإصدار الاشتراكات المخفضة

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتعاون مع الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الاستعداد لبدايه العام الدراسي الجديد بإصدار الاشتراكات المخفضة للطلاب.

وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لشركات المترو بتقديم كافة التيسيرات للطلاب الراغبين في الحصول على اشتراك المترو المخفض.

تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب الراغبين في استخراج اشتراك المترو

وأصدرت الشركات المشغلة لـ مترو الأنفاق، تعليمات مشددة بالتيسير على الطلاب الراغبين في استخراج اشتراك المترو المخفض للعام الدراسي الجديد.

وشهدت منافذ بيع الاشتراكات إقبالا كثيفا من الطلاب لتحرير الاشتراكات المخفضة، وبدأت الشركة المشغلة للخط الثالث في طرح استمارة الاشتراكات الطلابية.

بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة

وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو عن بدء طرح استمارة الاشتراكات الطلابية المخفضة.

وأوضحت الشركة في إعلانها أن استمارات اشتراكات الطلاب ستكون متوافرة بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات على الخط الأخضر الثالث.

