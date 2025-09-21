البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز المسئولية المجتمعية والنهوض بالقطاع التعليمي، شارك البنك المركزي المصري في حفل تخرج دفعة 2025 من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث مثل البنك في الحفل غادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وذلك في حضور الدكتور وائل عقل الرئيس التنفيذي لمدينة زويل وممثلي القطاع المصرفي، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، والخريجين.



أولويات استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية

وفي هذا الصدد، أوضح البنك المركزي المصري أنه قدّم منحًا تعليمية كاملة للطلاب المتفوقين بكليتي العلوم والهندسة بمدينة زويل، وذلك في إطار دعم قطاع التعليم، الذي يأتي في صدارة أولويات استراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية.



كما يحرص البنك المركزي على تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تبني رؤية متكاملة تركز على التعاون مع البنوك العاملة في السوق لتنظيم العمل التنموي والمجتمعي خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها القطاع التعليمي، وذلك من منطلق إيمانه الراسخ بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.



وسيواصل البنك المركزي مبادراته الهادفة لتحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتوجيه المساهمات التنموية بشكل فعّال بما يدعم رؤية مصر 2030.

