الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأمن خرجه عن شعوره، تفاصيل مغادرة وائل جسار حفله في رأس السنة بالعراق غاضبا (فيديو)

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو
18 حجم الخط

أثار الفنان اللبناني وائل جسار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مغادرته حفله الغنائي الذي أُقيم في مجمع النخيل بالعاصمة العراقية بغداد، احتفالًا برأس السنة الجديدة غاضبًا.

وظهر جسار في مقطع فيديو منفعلًا وغاضبًا، موجهًا انتقادات مباشرة وحادة بشأن سوء التنظيم، مشيرًا إلى عدم اكتمال تجهيزات الصوت، إضافة إلى الانتشار المكثف لحراس الأمن على طول المسرح، الأمر الذي أثار استياءه ودفعه إلى إنهاء الحفل ومغادرة المسرح بعد أداء سبع أغنيات فقط، عقب نحو 40 دقيقة من صعوده.


وأوضح أنه جاء إلى العراق، الذي وصفه بـ"بيته"، للقاء جمهوره، إلا أن الظروف التنظيمية دفعته إلى توجيه انتقادات علنية لمنظمي الحفل.


وقال جسار خلال إحدى لحظات انفعاله: "هيدا الصوت ما بحبو في بيتي، إنت شو عامل اليوم ما بفهم"، مضيفًا: "مسرح طويل عريض، كله حراس أمن، جاي العالم اليوم لحتى تسمع مش لترقص فقط".

ورغم غضبه الشديد فإنه قدَّم الفنان اللبناني اعتذاره للجمهور، مؤكدًا أن غضبه نابع من حرصه على تقديم حفل غنائي متكامل يليق بالحضور، مشددًا على أن هدفه الأساسي كان دائمًا إرضاء جمهوره.


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ولبنان على نطاق واسع مع المقطع المصور، معتبرين أن حالة الغضب التي ظهر بها جسار تعكس حرص الفنان على تقديم أفضل أداء لجمهوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

اعمل حسابك في هذا الوقت، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات

ارتفاع البتلو 15 جنيها وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

البداية بأعياد الميلاد، توقعات صادمة من "الثروة الداجنة" بشأن أسعار الدواجن

الأمن خرجه عن شعوره، تفاصيل مغادرة وائل جسار حفله في رأس السنة بالعراق غاضبا (فيديو)

متظاهرون يحرقون مقرات "الحرس الثوري" و"الباسيج" في عدة مدن إيران (فيديو)

قبل التصويت غدا بالداخل، تعرف على الـ30 دائرة الملغاة في 10 محافظات

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads