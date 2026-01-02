الأمن خرجه عن شعوره، تفاصيل مغادرة وائل جسار حفله في رأس السنة بالعراق غاضبا (فيديو)

18 حجم الخط

أثار الفنان اللبناني وائل جسار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مغادرته حفله الغنائي الذي أُقيم في مجمع النخيل بالعاصمة العراقية بغداد، احتفالًا برأس السنة الجديدة غاضبًا.

وظهر جسار في مقطع فيديو منفعلًا وغاضبًا، موجهًا انتقادات مباشرة وحادة بشأن سوء التنظيم، مشيرًا إلى عدم اكتمال تجهيزات الصوت، إضافة إلى الانتشار المكثف لحراس الأمن على طول المسرح، الأمر الذي أثار استياءه ودفعه إلى إنهاء الحفل ومغادرة المسرح بعد أداء سبع أغنيات فقط، عقب نحو 40 دقيقة من صعوده.



وأوضح أنه جاء إلى العراق، الذي وصفه بـ"بيته"، للقاء جمهوره، إلا أن الظروف التنظيمية دفعته إلى توجيه انتقادات علنية لمنظمي الحفل.



وقال جسار خلال إحدى لحظات انفعاله: "هيدا الصوت ما بحبو في بيتي، إنت شو عامل اليوم ما بفهم"، مضيفًا: "مسرح طويل عريض، كله حراس أمن، جاي العالم اليوم لحتى تسمع مش لترقص فقط".

النجم #وائل_جسار في أول رد له على انسحابه من حفل رأس السنة في بغداد وضح أنه انسحب من الحفل بعد غنائه 40 دقيقة بمعدل 7 أغاني بسبب سوء هندسة الصوت واحترامًا منه لجمهوره

أنا بقول مافي فنان بيحترم جمهوره وبيحترم تاريخه بيقبل يطلع يغني بدون مايعمل بروفات ويشرف بنفسه على جودة هندسة… pic.twitter.com/T5bvlsfAdJ — Yehia Gan Official (@YehiaGan) January 1, 2026

ورغم غضبه الشديد فإنه قدَّم الفنان اللبناني اعتذاره للجمهور، مؤكدًا أن غضبه نابع من حرصه على تقديم حفل غنائي متكامل يليق بالحضور، مشددًا على أن هدفه الأساسي كان دائمًا إرضاء جمهوره.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ولبنان على نطاق واسع مع المقطع المصور، معتبرين أن حالة الغضب التي ظهر بها جسار تعكس حرص الفنان على تقديم أفضل أداء لجمهوره.

