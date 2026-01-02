الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

موقف الثلاثة الكبار حاجة تكسف، ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر بعد الجولة الرابعة

كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس الرابطة، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو 9 نقاط

2- طلائع الجيش 7 نقاط 

3- إنبي 6 نقاط 

4- المقاولون العرب 4 نقاط 

5- غزل المحلة 3 نقاط 

6- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط 

7- الأهلي 3 نقاط 

 

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر 

1- الجونة 10 نقاط

2- بتروجيت 9 نقاط

3- البنك الأهلي 5 نقاط 

4- الإسماعيلي 4 نقاط 

5- وادي دجلة 3 نقاط 

6- مودرن سبورت نقطتان 

7- بيراميدز بدون نقاط

 

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر 

1-المصري 7 نقاط

2- الاتحاد السكندري 6 نقاط 

3- زد 6 نقاط

4- سموحة 5 نقاط 

5- الزمالك 4 نقاط 

6- كهرباء الإسماعيلية 3 نقاط 

7- حرس الحدود بدون نقاط 

 

ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر بعد الجولة الرابعة 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

 

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.


ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

 

وشهدت الجولة الرابعة خسارة الأهلي والزمالك بنتيجة 3-0 أمام المقاولون والاتحاد السكندري بعدما قرر القطبين الدفع باللاعبين الشباب خلال المواجهتين.

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر 

طلائع الجيش 1-0 غزل المحلة 

الأهلي 0-3 المقاولون

سموحة 2-2 كهرباء الإسماعيلية 

بتروجت 2-1 البنك الأهلي 

سيراميكا كليوباترا 2-1 فاركو 

زد 2-0 حرس الحدود 

الاتحاد السكندري 3-0 الزمالك 

وادي دجلة 0-1 الجونة 

الإسماعيلي 0-0 مودرن سبورت

كأس الرابطة كأس عاصمة مصر ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر الزمالك بيراميدز الأهلي

