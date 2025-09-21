بزيادة 3.5 جنيه في الكيلو، الطماطم تواصل رحلة الصعود

أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم قفزاتها السعرية في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا سواء في أسواق الجملة أو التجزئة وحتى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

36.7 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، قفزت الطماطم نحو 3.5 جنيه للكيلو، أي بنسبة 36.7% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

18 % ارتفاعًا في سعر الطماطم مقارنة بالأسبوع الماضي

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ فإن أسعار الطماطم اليوم ارتفعت نحو جنيهين وبنسبة تصل لـ 18% مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

32 % ارتفاعًا في سعر كيلو الطماطم مقارنة بالشهر الماضي

ورحلة ارتفاع سعر الطماطم في أسواق التجزئة، بدأت الشهر الماضي وفقًا للبوابة الحكومية أيضًا، إذ قفزت أسعار الطماطم اليوم نحو 3 جنيهات وبنسبة 32% مقارنة بسعرها الشهر الماضي.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر الطماطم اليوم مقارنة بالعام الماضي

بينما سجلت أسعار الطماطم اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بانخفاض يصل لـ 15.5 جنيه وبنسبة 55.2%، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية فجاءت كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 12.5 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وفيما يخص أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 10 جنيهات، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وبالانتقال إلى أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 10 جنيهات إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درحة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. بلغ سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» نحو 64 جنيهًا.

