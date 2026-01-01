محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

يقود طاقم تحكيم مصري بالكامل مباراة منتخب الجزائرأمام منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وسيكون طاقم حكام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، بقيادة محمد معروف كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه مساعدا ثانيا، بينما سيكون أمين عمر حكما رابعا، وسيتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR، وفقا لموقع وين وين.

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

