البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/يوليو 2025) ارتفاعًا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف المركزي، في بيان له، أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

