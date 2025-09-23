وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي كبرى الشركات الأمريكية التوسع في استثماراتها بمصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من اللقاءات مع مسئولي كبرى الشركات الأمريكية خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث التوسع في استثماراتها في مجال التعهيد في مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية.

المقومات التنافسية لمصر

تناولت اللقاءات المقومات التنافسية لمصر في مجال التعهيد والتي جعلتها مركزا عالميا لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود، كما تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، وما توفره من مزايا وتسهيلات لتحفيز الشركات العالمية على التوسع والنمو في هذه الصناعة الواعدة في مصر.

وفي مستهل اللقاءات، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع جون أبو رئيس شركة TTEC Engage، لمناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصرى، وتعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين وهما TTEC Engage الذي يركز على عمليات تجربة العملاء الرقمية، وTTEC Digital الذراع الابتكاري والتكنولوجي للشركة.



وتطرق اللقاء إلى استثمارات الشركة في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في حجم عملياتها في خدمات تكنولوجيا المعلومات بجانب عملياتها في مصر في مجال مراكز الاتصال الدولية. كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الابتكار الرقمي من خلال ذراعها التكنولوجي TTEC Digital.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع بالاز توث نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل Honeywell لبحث خطط التوسع في أنشطة مركز التميز لتقديم حلول وتطبيقات المدن الذكية، بحضور محمد عبد الله مدير العمليات للشركة في أفريقيا.

وشهد اللقاء مناقشة التوسع في التصنيع المحلي لمنتجات الشركة من الكاميرات security cameras ومعدات المدن الذكية. كما تم بحث فرص التعاون بين شركة هانيويل Honeywell، وجامعة مصر للمعلوماتية فى تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات الرقمية،

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع بيل بيهرنز نائب رئيس شركة كرافت هاينز Kraft Heinz للشؤون الحكومية، تم خلاله مناقشة خطط الشركة للتوسع في الاستثمار في مجال التعهيد في مصر.



وخلال اللقاء استعرض مسئولو الشركة أنشطتها وتركيزها على الاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والتسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعى. كما تم تسليط الضوء على أنشطتها في مجال التعهيد من خلال مراكزها للخدمات العالمية في عدة دول.



كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت جيف لونجوريا رئيس الشئون التجارية لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية الرائدة في حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات لبحث خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها فى مصر وزيادة عدد العاملين بها. وذلك بحضور دان ديروزا مدير التسويق والمنتجات بالشركة.



وتم مناقشة إمكانية التعاون بين الشركة وجامعة مصر للمعلوماتية في إعداد كوادر متخصصة بما يدعم خطط الشركة للتوسع في عملياتها في مصر.



كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات المتكاملة لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية في مصر، حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة في عام 2023 لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط.

كفاءة الكوادر المصرية



وأشاد مسئولو الشركة بكفاءة الكوادر المصرية العاملة في المركز بالقاهرة في تقديم الخدمات لعملاء الشركة بما في ذلك الخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير، وعمليات الدعم الفنى، والمبيعات، وعمليات ما قبل البيع، والتسويق، وخدمات العملاء بنحو 10 لغات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المهنية الأخرى.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

