بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي"، جلسة الأحد مرتفعا 0.1% ليبلغ مستوى 10790 نقطة، بدعم من صعود الأسهم القيادية: أرامكو، ومعادن، وأكوا باور، وstc.

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية

وفي حال استمر الارتفاع حتى إغلاق التداول اليوم سيكون للجلسة الرابعة تواليًا، بعد أن استفادت البورصة السعودية من خفض أسعار الفائدة، ليسجل مؤشرها ارتدادا ملحوظا خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 3.1%.

كما قفز متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأسبوع بنسبة 94%، ليبلغ نحو 6.94 مليار ريال.

السوق بدأت تتخلص من الضغوط

وقال ماجد الخالدي، محلل أسواق المال: إن السوق سيشهد استمرارا في المكاسب خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشر العام فوق مستوى 10600 نقطة يُعدُّ عاملًا مهمًا لمواصلة الزخم الإيجابي.

أوضح الخالدي أن مكاسب مؤشر "تاسي" خلال الأسبوع الماضي جاءت بدعم من صعود سهم أرامكو، الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له في العامين الماضيين، بالإضافة إلى القطاع البنكي، وخاصة البنوك التي تعتمد على خدمات الأفراد مثل مصرف الراجحي، وكذلك الشركات ذات المديونية العالية مثل أرامكو، والكهرباء، والمراعي، وقطاع البتروكيماويات، والتي استفادت من تراجع أسعار الفائدة.

كانت الأسهم العالمية أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5%، في حين سجل مؤشر "ناسداك 100" مكاسب بنسبة 0.7%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.