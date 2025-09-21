الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

بورصة السعودية
بورصة السعودية

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي"، جلسة الأحد مرتفعا 0.1% ليبلغ مستوى 10790 نقطة، بدعم من صعود الأسهم القيادية: أرامكو، ومعادن، وأكوا باور، وstc.

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 

وفي حال استمر الارتفاع حتى إغلاق التداول اليوم سيكون للجلسة الرابعة تواليًا، بعد أن استفادت البورصة السعودية من خفض أسعار الفائدة، ليسجل مؤشرها ارتدادا ملحوظا خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 3.1%. 

كما قفز متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأسبوع بنسبة 94%، ليبلغ نحو 6.94 مليار ريال. 

السوق بدأت تتخلص من الضغوط

وقال ماجد الخالدي، محلل أسواق المال: إن السوق سيشهد استمرارا في المكاسب خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشر العام فوق مستوى 10600 نقطة يُعدُّ عاملًا مهمًا لمواصلة الزخم الإيجابي.

أوضح الخالدي أن مكاسب مؤشر "تاسي" خلال الأسبوع الماضي جاءت بدعم من صعود سهم أرامكو، الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له في العامين الماضيين، بالإضافة إلى القطاع البنكي، وخاصة البنوك التي تعتمد على خدمات الأفراد مثل مصرف الراجحي، وكذلك الشركات ذات المديونية العالية مثل أرامكو، والكهرباء، والمراعي، وقطاع البتروكيماويات، والتي استفادت من تراجع أسعار الفائدة.

انخفاض بورصة السعودية للجلسة الرابعة مع استمرار الضغوط البيعية

بورصة السعودية تهبط للجلسة السابعة مع استمرار غياب المحفزات

كانت الأسهم العالمية أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.5%، في حين سجل مؤشر "ناسداك 100" مكاسب بنسبة 0.7%.

البورصة السعودية الأسهم القيادية ارامكو أكوا باور الاسهم السعودية أسعار الفائدة القطاع البنكي

