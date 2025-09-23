جيروم باول: الفيدرالي متيقظ لاحتمال تسبب رسوم ترامب الجمركية في آثار تضخمية مستمرة

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن هناك تباطؤ ملحوظ في كل من عرض العمالة والطلب عليها، مضيفا أن هذا تطور غير معتاد وصعب في سوق عمل أقل ديناميكية وأكثر ضعفا إلى حد ما، ازدادت المخاطر الهبوطية على التوظيف.

التركيز على التضخم

وأكد باول، في تصريحات أعدت لفعالية في غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيلاند، على أن الفيدرالي يجب أن يبقى يقظا لاحتمال أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى آثار تضخمية مستمرة.

وأوضح أن الزيادات في الرسوم الجمركية ستستغرق وقتا لتنتقل عبر سلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير متكرر في مستوى الأسعار يمكن أن يمتد على عدة أرباع، مضيفا أن أسعار السلع تقود تسارع التضخم.

وأضاف: "تشير البيانات والتقارير إلى أن تلك الزيادات في الأسعار تعكس في الغالب الرسوم الجمركية المرتفعة بدلًا من ضغوط سعرية أوسع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.