الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جيروم باول: الفيدرالي متيقظ لاحتمال تسبب رسوم ترامب الجمركية في آثار تضخمية مستمرة

رئيس الفيدرالي الأمريكي
رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن هناك تباطؤ ملحوظ في كل من عرض العمالة والطلب عليها، مضيفا أن هذا تطور غير معتاد وصعب في سوق عمل أقل ديناميكية وأكثر ضعفا إلى حد ما، ازدادت المخاطر الهبوطية على التوظيف.

 

التركيز على التضخم

وأكد باول، في تصريحات أعدت لفعالية في غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيلاند، على أن الفيدرالي يجب أن يبقى يقظا لاحتمال أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى آثار تضخمية مستمرة.

وأوضح أن الزيادات في الرسوم الجمركية ستستغرق وقتا لتنتقل عبر سلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير متكرر في مستوى الأسعار يمكن أن يمتد على عدة أرباع، مضيفا أن أسعار السلع تقود تسارع التضخم.

رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا يوجد مسار للسياسة النقدية خال من المخاطر

مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الأوروبيين إلى تجنب المنتجات الأمريكية

وأضاف: "تشير البيانات والتقارير إلى أن تلك الزيادات في الأسعار تعكس في الغالب الرسوم الجمركية المرتفعة بدلًا من ضغوط سعرية أوسع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرسوم الجمركية التضخم الفيدرالي الفيدرالى الامريكى رسوم ترامب الجمركية

مواد متعلقة

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب تصريحات مسئولي الفيدرالي حول مستقبل الفائدة

أسعار الذهب تتخطى حاجز 3700 دولار للأوقية مع ترقب توجهات الفيدرالي

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads