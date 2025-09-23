الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

 سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 142 جنيها و144 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

 فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 144 إلى 148 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.  

 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 155 جنيها.

