اقتصاد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين، الموافق 22 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بانخفاض أسعار الكتاكيت الروص لليوم الثاني على التوالي، كما انخفض سعر الكتكوت «إي إر»، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 20 و20.5 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.
أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو بين 31 و33 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 33 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 31 جنيهًا إلى 33 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 30 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 12  جنيها إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 35 إلى 36 جنيها.

