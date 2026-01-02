متظاهرون يحرقون مقرات "الحرس الثوري" و"الباسيج" في عدة مدن إيران (فيديو)

18 حجم الخط

أقدم متظاهرون إيرانيون على إشعال النار في مقرات "الحرس الثوري" وقوات الأمن "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الليلية المتصاعدة في مختلف المدن، والتي بات العنف المتبادل أحد أبرز ملامحها.

وأفادت تقارير إيرانية معارضة وناشطون، ليل الخميس، بأن محتجين هاجموا عنصرًا أمنيًّا بزجاجة حارقة "مولوتوف"، ما أدى لاشتعال النار في جسده، وهو ما وثقته مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اشتدت الاحتجاجات الإيرانية مع إشعال النار في ضابط الحرس الثوري بزجاجة مولوتوف في اليوم الخامس



انهيار الريال يشعل أكبر انتفاضة منذ حركة محسا أميني لعام 2022



المتظاهرون يهتفون "الموت لخامنئي" في جميع أنحاء طهران بينما ينشر باسيج نيران حية



January 1, 2026



وأفادت مصادر محلية بأن التظاهرات تتمدد وتصل مناطق مختلفة كل ساعة في إيران، مسجلة اقتحامات لعدد من المقرات الحكومية والأمنية خاصة مراكز الشرطة التابعة لقوات "الباسيج".

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر مهاجمة عشرات المتظاهرين لتلك المقرات إلى جانب مهاجمة عناصر من قوات مكافحة الشغب التي تصدت للمحتجين، وسط استخدام الرصاص الحي لقمع المواطنين.

ویدیویی که به ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد نیروی انتظامی در مرودشت به‌طور مستقیم به یک خودروی پراید که حامل یک خانواده است شلیک می‌کند. این اقدام هم‌زمان با ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران رخ داده است. — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 1, 2026



وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة للمرشد الإيراني والنظام والحكومة في البلاد، وسط مطالبات بإسقاط النظام وعزل الرئيس الحالي وسط دعوات لعودة شخصيات بعينها لقيادة البلاد.

مباشر #إيران

أبشركم أن إيران الآن تحترق من أقصاها إلى أقصاها..

إحراق مقرات الحرس الثوري والبسيج وقتل قوات الشرطة واقتحام المقرات الحكومية وكل ساعة تصل الاحتجاجات إلى من مناطق جديدة.#طهران #الخامنئي — عيسى الشفلوت (@gheth3331) January 1, 2026



ويأتي هذا التصعيد على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، ما أعاد إلى الواجهة مشاهد احتجاجية وُصفت بأنها الأوسع منذ حركة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني عام 2022.



