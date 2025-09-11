قفزة في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد ارتفاع بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع توقع المتداولين ألا تمنع القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض معدل الفائدة القياسي الأسبوع المقبل.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 498 نقطة، أو بنحو 1.1%، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، مسجلا أيضا رقما قياسيا جديدا خلال الجلسة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4%.

يأتي ذلك بعد أن جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس أعلى من التوقعات على أساس شهري، لكنها متوافقة مع التوقعات على أساس سنوي.

مؤشر أسعار المستهلك

وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز، ومع ذلك، سجل المؤشر نموا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، موافقا للتقديرات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا مع تقديرات داو جونز.

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين والذي كشف عن انخفاض غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري، وارتفاع على أساس سنوي بنسبة 2.6%.

كما شهدت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بحسب البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاعًا مفاجئًا. وزاد عدد الطلبات المقدمة خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر بمقدار 27 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه ليصل إلى 263 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وهو ما يفوق الرقم المتوقع وهو 235 ألف طلب.

ولا يزال المتداولون يتوقعون عمومًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وفقًا لأداة CME FedWatch، بل إنهم زادوا قليلًا من رهاناتهم على أن البنك المركزي سيخفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقالت كبير استراتيجيي السوق في فريدوم كابيتال ماركتس، جاي وودز: "خفض بمقدار ربع نقطة مئوية خطوة متوقعة، وما زال الاحتمال قائمًا لخفض بمقدار نصف نقطة، خصوصًا عند النظر إلى بيانات البطالة".

وتأتي تحركات جلسة الخميس، في أعقاب إغلاق مؤشر إس آند بي 500 تعاملات الأربعاء عند أعلى مستوياته التاريخية للمرة الثانية على التوالي، مدفوعًا بالصعود الكبير لأسهم أوراكل، وأغلق مؤشر ناسداك المركب جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف، بينما خسر مؤشر داو جونز أكثر من 200 نقطة.

ورحب المتداولون بتوقعات أوراكل لنمو أعمالها السحابية، وشهدت أسهم الشركة أفضل أداء يومي لها منذ عام 1992 خلال جلسة الأربعاء، وأضافت 244 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

