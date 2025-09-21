الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 21- 9- 2025 في بورصة الدواجن

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 140 جنيها و142 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.  

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 143 إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 145 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 155 جنيها.

