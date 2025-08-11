وصول أول قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مصر في مايو 2026

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير "فوميو إيواي"، السفير الياباني بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

فى بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

وأكد التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة كما اعرب السفير الياباني عن سعادته لهذا اللقاء مشيدا بتعاون المثمر بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو مؤكدا على ان هناك اهتمام كبير من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها

وتطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصانع العربي جروب والشركات اليابانية في مجال الأجهزة المنزلية، إلى جانب أهمية البروتوكول الموقّع بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدرَّبة ومؤهَّلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وأكد الوزير أهمية إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب داخل المصانع اليابانية العاملة في مصر، إلى جانب التعليم النظري، بما يؤهل أعدادًا كبيرة منهم للعمل في تلك المصانع، ويسهم في تخريج عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات كما ناقشت المباحثات المزايا الكبيرة التي يوفرها برنامج حوافز تصنيع السيارات، والذي يحقق منفعة متبادلة للدولة والمصنّعين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على العائد الإيجابي لهذا البرنامج على جميع الشركات المصنعة للسيارات في مصر، ومن بينها الشركات اليابانية مثل شركة نيسان.

كما ناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم بعدد 17 محطة وذلك من خلال التعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في تنفيذ الخط الرابع للمترو حيث تقوم الشركة بتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية والورشة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع 23 قطار، حيث من المخطط وصول أول قطار إلى مصر مايو 2026 ليتوالى وصول باقي القطارات تباعا وفقا للجدول المخطط.

جدير بالذكر أنه يجري حاليًا إعداد دراسة الجدوى لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع والتي تمتد من الفسطاط بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة ( 6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الازهر مرورا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة ثم يمتد شرقا بمحور السادات بعد أكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالا إنتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية بمركز النقل المجمع.

كما أنه من المخطط دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها وكذلك مخطط تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية من مركز النقل المجمع شمال طريق السويس وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية.

