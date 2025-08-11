الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وصول أول قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مصر في مايو 2026

وزير النقل
وزير النقل

استقبل الفريق مهندس   كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، السفير "فوميو إيواي"، السفير الياباني بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وحضر اللقاء المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للنقل السككي والجر الكهربائي واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل   للهيئات والشركات واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي. 

فى بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل الى عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا  بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

وأكد التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة كما اعرب السفير الياباني عن سعادته لهذا اللقاء مشيدا بتعاون المثمر بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو مؤكدا على ان هناك اهتمام كبير من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها

وتطرقت المباحثات إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصانع العربي جروب والشركات اليابانية في مجال الأجهزة المنزلية، إلى جانب أهمية البروتوكول الموقّع بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدرَّبة ومؤهَّلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وأكد الوزير أهمية إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب داخل المصانع اليابانية العاملة في مصر، إلى جانب التعليم النظري، بما يؤهل أعدادًا كبيرة منهم للعمل في تلك المصانع، ويسهم في تخريج عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات كما ناقشت المباحثات المزايا الكبيرة التي يوفرها برنامج حوافز تصنيع السيارات، والذي يحقق منفعة متبادلة للدولة والمصنّعين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على العائد الإيجابي لهذا البرنامج على جميع الشركات المصنعة للسيارات في مصر، ومن بينها الشركات اليابانية مثل شركة نيسان.

كما ناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم بعدد 17 محطة وذلك من خلال  التعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية في تنفيذ الخط الرابع للمترو حيث تقوم الشركة بتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية والورشة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بواقع 23 قطار، حيث من المخطط وصول أول قطار إلى مصر مايو 2026 ليتوالى وصول باقي القطارات تباعا وفقا للجدول المخطط.

جدير بالذكر أنه يجري حاليًا إعداد دراسة الجدوى لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع  والتي تمتد من الفسطاط بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة ( 6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الازهر مرورا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة ثم يمتد شرقا بمحور السادات بعد أكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالا إنتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية  بمركز النقل المجمع.

 كما أنه من المخطط  دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها وكذلك مخطط تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية من مركز النقل المجمع شمال طريق السويس وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للأنفاق الخط الرابع لمترو الخط السادس للمترو الخط السادس للمتر

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads