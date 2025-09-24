بعد دعمه الكبير لصالح فلسطين.. كيف يحول صندوق الثروة النرويجي عائدات النفط إلى قوة أخلاقية؟.. وهذه قرارات أكبر صندوق سيادي بالعالم لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد غزة

بينما تواجه الاقتصادات العالمية تقلبات حادة، يبرز صندوق الثروة النرويجي كعملاق مالي مستقر، متفردا بلقب أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بقيمة هائلة تخطت حاجز التريليوني دولار.

لم يعد هذا الصندوق مجرد مدير لعائدات النفط والغاز فحسب، بل تحول إلى أداة استراتيجية تخلق ثروة للأجيال القادمة وتؤثر بثقل في الأسواق المالية العالمية.

بداية تأسيس صندوق الثروة النرويجي

تأسس صندوق الثروة النرويجي رسميا في عام 1998 تحت اسم "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت" بهدف أساسي هو إدارة إيرادات النرويج من النفط والغاز بطريقة مسؤولة وطويلة الأجل، وتتمثل مهمته في تحقيق أعلى عائد مالي ممكن مع الالتزام بمعايير صارمة للأمان والشفافية والمسؤولية، وفقًا للتوجيهات الحكومية.

مسيرة نمو صندوق الثروة النرويجي

انطلقت رحلة الصندوق بمبلغ 172 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 23 مليار دولار آنذاك، وساهم في نموه المضطرد عاملان رئيسيان: الأول هو الإيداعات المستمرة من صافي إيرادات النفط والغاز، والثاني هو تحول استراتيجيته الاستثمارية من التركيز على السندات الحكومية إلى زيادة نسبة الاستثمار في الأسهم عالميا لتصل إلى 70.6% اليوم.

محفظة استثمارية عملاقة

يعد الصندوق أكبر مستثمر منفرد في الأسهم العالمية، حيث يمتلك حصصا في قرابة 9000 شركة حول العالم، تمثل حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم العالمية المدرجة، وتتوزع محفظته الاستثمارية على الأسهم بنسبة 70.6%، في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة والمالية، بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت بنسبة 27.1%، عبر سندات حكومية وشركات، ناهيك عن العقارات والطاقة المتجددة بنسبة 2.3% من خلال الاستثمارات في المباني التجارية والبنية التحتية المستدامة.

عوائد قوية رغم التحديات

أعلن الصندوق في أغسطس 2025 عن تحقيق عائد إيجابي بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من العام، رغم انخفاض قيمته الإجمالية إلى 19.59 تريليون كرونة أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار، بسبب سحب الحكومة جزءا من الأموال، وكانت استثمارات الأسهم هي الأكثر ربحية بعائد 6.73%، بينما تفوقت قطاعات الاتصالات والمرافق والمالية بأعلى العوائد.

استثمارات الصندوق في الأسهم العربية

تبلغ استثمارات الصندوق في الأسهم العربية حوالي 5.3 مليار دولار، وتحتل الإمارات الصدارة باستثمارات قيمتها 3.3 مليار دولار في 41 شركة، أبرزها "إعمار" و"بنك أبوظبي الأول"، أما قطر فتستقر في المركز الثاني بحوالي مليار دولار في 15 شركة، مثل "بنك قطر الوطني" و"أريدو"، بينما استثمارات الصندوق في الكويت نحو 900 مليون دولار في 12 شركة، يتركز أكبر استثمار فيها في "بنك الكويت الوطني"، وبالنسبة لاستثماراته في مصر والمغرب فهي أقل حجما، حيث أعاد الصندوق مؤخرا هيكلة محفظته في مصر.

قرارات جريئة تدعم فلسطين

وفي بادرة تمثل محاولة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد قطاع غزة، اتخذ الصندوق خطوات عملية تعكس التزامه بالمعايير الأخلاقية، حيث قرر تصفية استثماراته في 23 شركة إسرائيلية، واستبعد شركة "كاتربيلر" الأمريكية بسبب استخدام جرافاتها في هدم المنازل الفلسطينية، ناهيك عن قطع التمويل عن 5 بنوك إسرائيلية لتمويلها أنشطة استيطانية.

وأثارت هذه القرارات غضب مسؤولين أمريكيين مثل السيناتور ليندسي جراهام، الذي هدد بفرض رسوم على النرويج، مما يظهر التأثير السياسي الذي يمكن أن تولده قرارات الصندوق.

تضامن مؤسسي أوسع لوقف الحرب

لم يكن صندوق الثروة السيادي وحده في هذا المسار، بل انضمت إليه مؤسسات نرويجية وعالمية، حيث استبعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (KLP)، شركتي "أوشكوش" الأمريكية و"ثيسين كروب" الألمانية لتوريدهما معدات عسكرية لإسرائيل، بينما طالب اتحاد العمال النرويجي (LO)، بمقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل، وهناك شركات عالمية، مثل الفرنسية "أكسا" والكندية "1832 Asset Management" التي قلصت استثماراتها في شركات إسرائيلية.

ويواصل صندوق الثروة النرويجي تميزه ليس فقط بحجم أصوله الهائل، ولكن أيضا باستراتيجيته طويلة المدى وبوصلة استثمارية أخلاقية تفرض عليه اتخاذ قرارات جريئة لها صدى سياسي واقتصادي على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.