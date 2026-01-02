القبض على صاحب مطعم و3 من العاملين بعد واقعة تسمم 25 شخصًا بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة اشتباه في تسمم غذائي، أسفرت عن إصابة أكثر من 25 شخصًا، عقب تناولهم وجبات فراخ وأرز خلال حفل حنة عريس، جرى إعدادها مسبقًا داخل أحد المطاعم بالمدينة.

أول تحرك للأجهزة الأمنية بالشرقية عقب واقعة تسمم بلبيس

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، حيث تم التحفظ على صاحب المطعم وثلاثة من العاملين به، واقتيادهم إلى قسم شرطة بلبيس، على خلفية الاشتباه في مسؤوليتهم عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، والتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أعراض التسمم الغذائي وأسبابه وطرق العلاج السريعة

أعراض التسمم الغذائي ، مع قدوم فصل الصيف، تتزايد معدلات الإصابة بالتسمم الغذائي، نتيجة انتشار الجراثيم، ومع الارتفاع الشديد في الحرارة تفسد الأطعمة سريعًا، ويمكن اكتشاف التسمم الغذائي من خلال الأعراض، وتتنوع أعراض التسمم الغذائي.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، إلى أن أعراض التسمم الغذائي، تتنوع وتختلف شدتها من شخص لآخر، وتشمل بعض الأعراض الشائعة، ما يلي:

الغثيان: شعور بالغثيان والرغبة في القيء.

التقيؤ: طرد محتويات المعدة من الفم.

الإسهال: براز رخو أو مائي متكرر.

آلام وتشنجات في البطن: تقلصات أو مغص في المعدة.

ارتفاع درجة الحرارة: الشعور بالحرارة أو الحمى.

فقدان الشهية: فقدان الرغبة في تناول الطعام.

أعراض أخرى:

الإمساك: صعوبة في التبرز.

انتفاخ البطن: شعور بالامتلاء أو الانتفاخ في المعدة.

الصداع: ألم في الرأس.

الإرهاق: الشعور بالتعب أو الضعف.

جفاف الفم: قلة اللعاب.

الدوخة: الشعور بالدوران أو عدم الثبات.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

الإسهال أو القيء الشديد: مما قد يؤدي إلى الجفاف.

وجود دم في البراز أو القيء: قد يشير إلى عدوى بكتيرية خطرة.

الحمى الشديدة (أكثر من 38 درجة مئوية): قد تشير إلى عدوى بكتيرية.

ألم شديد في البطن: قد يشير إلى التهاب الزائدة الدودية أو حالة طبية أخرى خطيرة.

عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل: قد يؤدي إلى الجفاف.

الدوخة أو الإغماء: قد تشير إلى الجفاف أو انخفاض مستوى السكر في الدم.

وجود أعراض عصبية: مثل الخدر أو الوخز.

أسباب التسمم الغذائي:

ينتج التسمم الغذائي بشكل أساسي عن تناول طعام ملوث بالكائنات الحية الدقيقة الضارة، مثل:

البكتيريا: مثل بكتيريا السالمونيلا، بكتيريا العطيفة، بكتيريا المطثية الوشيقية، بكتيريا الشيجيلا، بكتيريا الإشريكية القولونية، بكتيريا الليستيريا.

الفيروسات: مثل فيروس نوروفيروس، فيروس روتا.

الطفيليات: مثل ديدان الشريط، ديدان الهلمنث.

السموم: مثل السموم التي تنتجها بعض أنواع البكتيريا.

