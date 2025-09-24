أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 454 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

سجل عيار 21 نحو 403 درهم، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 345 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين للتصريحات الحذرة لرئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول بشأن التخفيضات المحتملة في معدلات الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3767.79 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أمس الثلاثاء أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولارًا، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% لتسجل 3800.30 دولارا.

وكان باول، صرح أمس الثلاثاء، بأن على البنك المركزي مواصلة موازنة المخاطر المتعارضة المتمثلة في التضخم المرتفع وضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته بشأن معدلات الفائدة المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 43.72 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1475.78 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1218.54 دولارًا.

