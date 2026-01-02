الجمعة 02 يناير 2026
أخبار مصر

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

